Corinthians celebra 100 anos de seu primeiro estádio com monumento

O Corinthians vai inaugurar neste sábado um monumento em homenagem aos 100 anos da inauguração da Ponte Grande, o primeiro estádio do clube em sua história. O evento será no local onde era a antiga casa corintiana e que hoje funciona o Centro Esportivo Tietê.

O evento contará com a participação do presidente do clube, Andrés Sanchez, e dos vice-presidentes Edna Murad e Alexandre Husni e terá início às 10h.

O estádio da Ponte Grande foi inaugurado no dia 17 de março de 1918, em um amistoso entre Corinthians e Palestra Itália, que terminou empatado por 3 a 3. No local, o Corinthians conquistou o título do Centenário da Independência do Brasil, em 1922, e a conquista do primeiro tricampeonato paulista da história do clube (1922, 1923 e 1924).