Corinthians lança camisas especiais para o dia mundial do rock

13 de julho é comemorado o dia mundial do rock. Para agradar seus torcedores fãs do gênero, o Corinthians lançou uma coleção de camisas inspiradas em bandas históricas, como Ramones, Beatles e Iron Maiden.

Na linha "Rock You Corinthians", é possível ver reproduções de algumas imagens clássicas, como por exemplo a capa do álbum Abbey Road, dos Beatles, um dos mais famosos da história, em que os quatro integrantes da banda aparecem atravessando a famosa rua de Londres. Na versão corintiana, quatro atletas aparecem correndo, como se tivessem em um treinamento.

Outra imagem clássica, a do Ramones, com os nomes dos integrantes da banda, foi substituída pelo nome do clube, atual líder do Brasileirão. As peças estão sendo vendidas pela Poderoso Timão por R$ 59,90 cada uma.