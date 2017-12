Corinthians lança projeto de livros infantis e presenteia filhos de jogadores

Em alusão à semana das crianças, o Corinthians distribuiu a seus jogadores, no CT Joaquim Grava, 27 livros do projeto 'Meu Pequeno Corintiano', desenvolvido pelo clube em parceria com uma editora e uma startup de tecnologia.

Por meio do projeto, anunciado pelo clube no mês passado, qualquer torcedor pode colocar seus filhos dentro da história do Corinthians. No site Dentro da História, o torcedor insere o nome da criança, escolhe o número da camisa e seleciona se é menino ou menina. Também dá para selecionar características, como olhos, pele, cabelos, roupas e acessórios.

O avatar personalizado da criança é enviado à editora e inserido no roteiro de uma história - com experiências como vestir a camisa do clube, visitar a Arena Corinthians, cantar o hino oficial e fazer parte de um momento decisivo. O livro, com 32 páginas e capa dura, é então impresso e enviado pelo correio a quem encomendou.

"Nosso objetivo é eternizar uma história e gerar o interesse das crianças pelo seu time do coração, por meio da personalização do livro que levará seu nome e seu avatar na capa", diz Flávio Aguiar, co-fundador do projeto.

Por causa do Dia das Crianças, os filhos de vários jogadores foram presenteados. "Nossa, eu fiz o gol do título do Corinthians”, disse o menino Pedro, filho do centroavante Jô, um dos agraciados com seu livro personalizado.