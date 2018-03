Corinthians lança selo comemorativo dos 40 anos do título de 1977

Neste ano, o Corinthians comemora 40 anos do título de 1977. Para celebrar o momento histórico, o Timão vai lançar nesta quarta-feira, data de estreia no Campeonato Paulista, um selo comemorativo.

A data escolhida também marca o primeiro jogo da equipe nesta temporada. Por coincidência, o time paulista vai encarar a Ponte Preta, justamente o clube que enfrentou no fim do tabu.

O torcedor poderá adquirir os selos personalizados no shopping virtual dos Correios e nas lojas físicas até o dia 13 de outubro, quando será encerrada oficialmente a celebração do aniversário. O valor é de R$ 44,60 para uma cartela com 12 selos.