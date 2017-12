Corinthians lançará pub na Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo

Com o nome St. George, em homenagem ao padroeiro, o Corinthians deverá lançar até abril um pub na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. De acordo com o blog De Prima, do jornal Lance!, o clube se inspirará em sua origem inglesa no estabelecimento.

O alvinegro espera que, nos próximos cinco anos, cerca de 101 unidades sejam abertas em shoppings e vias de grandes cidades do Brasil. O empreendimento será gerenciado pela SportFood, empresa que já trabalha com estabelecimentos gastronômicos com ouros times de futebol, como a Cantina Palestra, do Palmeiras, e a Hamburgueria 1903, do Grêmio.