Corinthians lidera e Chape está em sexto no ranking digital de clubes brasileiros

O Corinthians é o clube brasileiro mais popular nas redes sociais, e soma mais de 18,1 milhões de simpatizantes no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, mostra o levantamento do Ibope Repucom sobre o desempenho das equipes nas redes sociais.

Outro fato importante da pesquisa mostra que a transmissão via YouTube do clássico paranaense Atletiba, no início de março, gerou grande interesse e engajamento dos torcedores nas mídias sociais dos dois cclubes, que registraram 150% de aumento no número de inscritos em seus canais no portal de vídeos.

Destaque também para as mídias sociais da Chapecoense - ultrapassou o Grêmio e hoje ocupa o sexto lugar na lista das equipes com mais adeptos nas redes. Um fato e tanto, posto que a Chape está apenas atrás dos quatro grandes clubes paulistas e do Flamengo, apenas.

"Clubes e seus respectivos parceiros devem promover a interatividade e conexão com seus torcedores, visando o aumento do engajamento de seus conteúdos", diz José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom.

Confira abaixo o ranking completo: