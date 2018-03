Corinthians lidera ranking de venda de camisas de futebol em loja virtual

Parece que a torcida do Corinthians não economizou na hora de garantir as camisas do clube na temporada passada. O manto alvinegro garantiu a primeira colocação no ranking de vendas online de artigos esportivos em 2017.

+ David Luiz e Firmino ganham suas versões em bonecos 'Funko'; veja

+ Arábia Saudita tem primeiro jogo de futebol com mulheres nas arquibancadas

+ Goleiro reserva pede para entrar, vai para o jogo e toma frangaço do meio-campo

Em pesquisa divulgada pela Netshoes, o clube aparece com o maior número de vendas na loja virtual, seguido por São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Sport.

Entre os times estrangeiros, o Barcelona aparece na 12ª posição, seguido pelo Paris Saint-Germain em 13º. No top 20 também é possível encontrar as camisas de seleções, a mais vendida foi a da Itália, seguida por Brasil e Alemanha.

Confira o ranking:

1º Corinthians

2° São Paulo

3º Palmeiras

4º Flamengo

5º Sport Recife

6º Santos

7º Cruzeiro

8º Vasco

9º Internacional

10º Real Madrid

11º Grêmio

12º Barcelona

13º Paris Saint-Germain

14º Chapecoense

15º Bayern de Munique

16º Itália

17º Manchester United

18º Brasil

19º Alemanha

20º Botafogo