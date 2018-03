Corinthians paga 'dívida das marmitas' e torcida alvinegra tira onda com rivais

Após passar por um processo judicial, o Corinthians pagou a Refine Comercial nesta segunda-feira. A empresa, que tinha um restaurante no Parque São Jorge, fornecia alimentação aos funcionários e jogadores do clube.

A Refine exigia o pagamento de uma dívida de R$ 130 mil por divergências na rescisão de contrato. A informação sobre o pagamento da dívida foi divulgada pelo Diário Oficial e confirmada pelo departamento jurídico do clube alvinegro.

Desde que foi divulgada a informação do déficit, os rivais do time alvinegro usaram as redes sociais para criar diversos memes e zoar com os corintianos, chegando até a criar a hashtag #pagueamarmita. Agora que a história mudou, os próprios torcedores do Corinthians estão comemorando.

Veja a repercussão:

O Corinthians resolveu pagar pq já come essa marmita de graça a anos ?????????????? pic.twitter.com/37WL4nKtbX — Marcos Paulo (@marcola70) 29 de janeiro de 2018

gostaria de informar q O CORINTHIANS PAGOU AS MARMITA — Leticia sem acento (@_lebarbieri) 29 de janeiro de 2018