Corinthians passa por outra decisão nos pênaltis e torcida reage: milagre!

Haja coração para a torcida do Corinthians. Em apenas dois dias, foram duas decisões nos pênaltis, uma pela Florida Cup e outra pela Copinha. Notícia que animou os alvinegros para 2018.

Acostumados com um time que não rendeu bons resultados nas penalidades da temporada passada, a torcida reagiu aos resultados. "E tem gente que ainda não acredita em milagre", escreveu um dos fãs no Twitter.

Nesta sexta-feira, os garotos corintianos enfrentaram o Sport na Fonte Luminosa, em Araraquara, e conquistaram a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória por 4 a 1 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Já na quinta-feira, o Corinthians derrotou o PSV por 5 a 4 nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, no estádio do Orlando City, pela Florida Cup.

Veja a reação da torcida:

Corinthians ganhando numa disputa de pênaltis... Tô até com medo desse 2018 — Cavalinho do SCCP (@CavalinhoSccp) 11 de janeiro de 2018

Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso : O CORINTHIANS É IMBATIVEL EM DISPUTA DE PENALTIS — VIVO CORINTHIANS (@LiderSCCP) 12 de janeiro de 2018

Corinthians esta arrasador nos pênaltis Quem diria 2018 NOVA ERA VAI CORINTHINHAS pic.twitter.com/iZYCsjRcHg — miguel miranda (@mirandes63) 12 de janeiro de 2018

NÃO VOU ME ILUDIR EM 2018 NÃO VOU ME ILUDIR EM 2018 NÃO VOU ME ILUDIR EM 2018 NÃO VOU ME ILUDIR EM 2018 Corinthians ganhando 2 disputa d pênaltis — carille 1000 grau (@carillemilgrau) 12 de janeiro de 2018

EM 2018 VI O CORINTHIANS BATER 9 PÊNALTIS E ACERTAR TODOS — Cabral ©️ (@m_caabral) 12 de janeiro de 2018

corinthians acertando todos os pênaltis to começando a me iludir — ana julia (@anajsccp) 12 de janeiro de 2018

CORINTHIANS vencendo duas decisões por pênaltis na mesma semana. EU VI! — EDUARDO⚽ (@_EduardoSCCP) 12 de janeiro de 2018

Corinthians ganhando duas disputas de pênaltis na mesma semana tô sonhando — adam sandler (@mwrkussccp) 12 de janeiro de 2018

Pênaltis duas vezes em menos de três dias: se não for sofrido, não é Corinthians! — Gabriel Salvati (@Gabri_Salvati) 12 de janeiro de 2018

espero q as disputas de penaltis do Corinthians parem por aqui se nao eu nao sobrevivo até o fim do ano — gustavo (@_gmazuchi) 12 de janeiro de 2018

9 penalidades para o Corinthians em 2018 (base + time principal),9 pênaltis convertidos. Turubom @Corinthians pic.twitter.com/WzzY5eqfpj — Rafaella (@__RaffaSuarezmn) 12 de janeiro de 2018

Vocês tem noção que o Corinthians ganhou duas disputas de pênaltis em uma semana? O mundo não é mais o mesmo... — Larissa Cunha ✨ (@LaarissaCunha) 12 de janeiro de 2018

CORINTHIANS ACERTANDO TODAS AS COBRANÇAS DE PÊNALTIS, MASOQUEÉISSO — SCCP MAIS (@sccpmais) 11 de janeiro de 2018

2 DISPUTAS DE PÊNALTIS NA SEMANA!!!✔️ GOLEIROS DEFENDENDO ✔️ 100% DE APROVEITAMENTO ✔️@Corinthians — Van Persie da FIEL (@VanPersieTimao) 12 de janeiro de 2018

9 penalidades para o Corinthians em 2018 (somando Flórida Cup e Copinha): 9 pênaltis convertidos. Superando os traumas recentes — Rodrigo Branco ⚡ (@Errodriigo) 12 de janeiro de 2018

Corinthians ganhando 2 jogos na mesma semana em disputas de pênaltis! pic.twitter.com/H1EnKbLIP2 — Cavalinho do SCCP (@CavalinhoSccp) 12 de janeiro de 2018