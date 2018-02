Corinthians perde jogo-treino para o Atlético-PR e torcida não perdoa; veja

Após a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o São bento, a torcida alvinegra ainda estava se recuperando. Mas, nesta sexta-feira, viu o time cair novamente ao encarar o Atlético-PR em um jogo-treino.

Os reservas da equipe paulista perderam por 1 a 0 em partida realizada no CT Joaquim Grava, Oogol da vitória foi marcado pelo zagueiro Wanderson, que chegou a fazer parte do time paulista em 2013, mas nem chegou a atuar. A equipe de Fábio Carille começou a partida com: Caíque, Mantuan, Yago, Pedro Henrique e Maycon; Rene Júnior; Lucca, Camacho, Mateus Vital e Sheik; Danilo.

Com a notícia do novo revés, mesmo em um treino, a torcida do Corinthians não perdoou e soltou críticas nas redes sociais.

Vale lembrar que o próximo jogo do Corinthians será contra o Red Bull Brasil, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Veja a repercussão:

O Corinthians não fez gol nem no jogo treino? — Carlos Eduardo (@cadusccp) 15 de fevereiro de 2018

O Corinthians não ta ganhando nem jogo-treino mais — Thiago (@ThiagoSCCP_30) 15 de fevereiro de 2018

nem em jogo-treino o corinthians ganha meu pai o que fizeram com meu time?? — myriam (@itsxmyrian) 15 de fevereiro de 2018

Ate jogo treino o Corinthians da vexame — angela (@cuerciangela) 15 de fevereiro de 2018

Nem jogo treino o Corinthians tá ganhando mais... — Corinthians Deprê (@DepreDeItaquera) 15 de fevereiro de 2018

Na boa, @Corinthians vai se foder! Levando pau até de timinho paranaense em jogo-treino? https://t.co/7XdFm7KTis — Clint Enzowood (@GranTurini) 15 de fevereiro de 2018

Corinthians tá perdendo até em jogo treino. Tá foda — Bia ?? (@BiaSpu) 15 de fevereiro de 2018

Pedrinho jogou hoje um jogo treino contra os titulares do Atletico PR. Ou seja, adversário difícil, de serie A, que exige muito. Mas o Pedrinho não pode jogar o paulista porque tem anemia? Tá bom Carille. — Vivemos Corinthians (@VivemosTimao) 15 de fevereiro de 2018