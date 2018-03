Corinthians perde para a Ponte Preta e Kazim é alvo da torcida; veja

O Corinthians iniciou o Campeonato Paulista com uma derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Com direito a um goleiro de apenas 20 anos pegando pênalti do experiente Jadson e um jogador a mais em campo, a revolta da torcida foi parar no centroavante Kazim.

+ Neymar brilha, marca quatro e ainda é vaiado pela torcida do PSG

+ São Paulo perde para o São Bento, revolta a torcida e anima os rivais

+ Fãs vão à loucura com Coutinho usando a camisa do Barça no Fifa 18

Nas redes sociais, o alvinegros pedem para que Fábio Carille não escale o jogador, que atuou durante toda a partida. "Derrota para mostrar que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar e que se insistir em Kazim como centroavante vamos sofrer muito", escreveu um dos torcedores.

Veja como foi a partida: Com um jogador a mais e pênalti perdido, Corinthians é derrotado pela Ponte

Confira a repercussão:

MISSÃO DO KAZIM!!! FAZER MUITA RAIVA!!! — Van Persie da FIEL (@VanPersieTimao) 18 de janeiro de 2018

se o kazim é jogador eu posso virar um astronauta acredite nos seus sonhos — luiz (@sccpluizz) 18 de janeiro de 2018

agr qro ver o kazim chegar na entrevista e falar q não teve oportunidade teve 90 minutos fez oq? — matheus (@sccptheu) 18 de janeiro de 2018

Kazim nem é gente, é um cone — . (@SccpTsg) 18 de janeiro de 2018

SE NO PRÓXIMO JOGO O KAZIM FOR TITULAR TEM QUE QUEIMAR O CARRO DO CARILLE — duda (@dylobriensx) 18 de janeiro de 2018

Kazim consegue ser tão ruim quanto eu jogando — SadJauboy (@joaolf22) 18 de janeiro de 2018

Carille vai mudar / Kazim continua em campo pic.twitter.com/MXwlYsLDUl — ㅤ ste (@phanicorrea) 18 de janeiro de 2018

Kazim 90 minutos em campo pic.twitter.com/YmPtBmAlPA — Rodrigo Camilo_SCCP♏ (@rodcamfran) 18 de janeiro de 2018

eu prefiro um poste no ataque do que o kazim — sad man (@thiagwk) 18 de janeiro de 2018

Deus sabe que gostaria muito de queimar minha lingua, mas Kazim é um dia piores jogadores que vi. — Opinião da Fiel (@opiniaodafiel) 18 de janeiro de 2018

Com Jádson perdendo pênalti e Kazim sendo Kazim, sobe o passe do Henrique Dourado — Dyego Valença (@dyegod7) 18 de janeiro de 2018

Encerro a minha passagem por aqui hoje reiterando o que todos nós sabemos: Kazim não dá. Que volte pra Turquia. — Larissa Maciel (@larissapmaciel_) 18 de janeiro de 2018

Esse Kazim não tem jeito ruim demais ceéloko. — Corinthiano (@orgulho1910) 18 de janeiro de 2018

KAZIM a gente tenta torcer pra você se dar bem, mas você não ajuda também né.... — Junior (@Junerasccp_) 18 de janeiro de 2018

90 minutos de Kazim é muito para meu fígado!!!! Queima minha língua FDP!!!! — CORINTHIANS ETERNO (@Desde1910_) 18 de janeiro de 2018

NESSE COMEÇO DE CAMPEONATO SÓ UMA CERTEZA... KAZIM MANJA TANTO DE FUTEBOL QUANTO EU DE FÍSICA QUÂNTICA... pic.twitter.com/0S9dxo7jZm — Malokero Loko (@malokero_loko) 18 de janeiro de 2018