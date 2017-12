Corinthians perde para o Flamengo e... torcida não está nem aí nas redes

Após a derrota por 3 a 0 diante do Flamengo neste domingo, a torcida do Corinthians foi as redes para dizer que... não está nem aí.

Os memes e brincadeiras que tomaram o Twitter mostraram bem o espírito da partida deste domingo: com a taça na mão, o time paulista, jogando com equipe mista, 'tirou o pé' nesta rodada.

A torcida, claro, aproveitou para tirar uma onda com os adversários.

Explicado o jogo do Corinthians hoje pic.twitter.com/IzXTzaWeW5 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 19 de novembro de 2017

Corinthians toma 3 gols no primeiro tempo. Vestiário do Corinthians: pic.twitter.com/Nd7DPJ3IQQ — NaoSalvo (@naosalvo) 19 de novembro de 2017

O cheirinho que o Mengão tá sentindo hoje é o de álcool, da ressaca dos jogadores do @Corinthians que tão bebendo há 4 dias. pic.twitter.com/y9OzsEjHk9 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 19 de novembro de 2017

Enquanto eles brigam eu assisto de camarote com a taça na mão. — CORINTHIANS (@SCCPoTimedoPovo) 19 de novembro de 2017

corinthians e sua mania de perder pra time pequeno, rsrsrs — HEPTACAMPEÃ (@TaayNerlrich) 19 de novembro de 2017