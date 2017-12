Corinthians provoca rivais com foto do atacante Jô: 'God of clássicos'

O atacante Jô tem empolgado em sua volta ao Corinthians, marcando gol em todos os clássicos paulistas que disputou. A vítima desse fim de semana foi o São Paulo, que vencia o jogo até que o centroavante balançou as redes e empatou o clássico no Morumbi. O clube aproveitou a oportunidade para provocar o rival tricolor nas redes sociais.

A foto publicada pelo Timão mostra Jô comemorando e a legenda traz a hashtag “God of clássicos”, uma provocação ao apelido de “God of zaga” dado pelo Tricolor ao zagueiro Maicon, que marcou o gol do São Paulo e causou polêmica em comemoração. Os jogadores do Timão afirmam que ele imitou uma galinha e o árbitro decidiu puni-lo com o cartão amarelo. O zagueiro negou imitação.

Depois da primeira publicação, o Corinthians postou mais uma foto de Jô, dessa vez com a legenda "O homem mais procurado pelo Ibama" e recebeu uma enxurrada de críticas. Internautas repudiaram a brincadeira, deixando claro que o termo utilizado para ironizar o rival era homofóbico. A "brincadeira" faz referência ao apelido de bambi dado ao São Paulo, mas também ao Porco e o Peixe, como são chamados os times do Palmeiras e do Santos.