Corinthians provoca Santos por lateral Zeca e gera conversa bem-humorada

O Corinthians vai anunciar Zeca nesta quarta-feira, antes do duelo contra o Deportivo Lara (VEN) pela Copa Libertadores. Pego de surpresa com a aproximação entre o clube do Parque São Jorge e o lateral-esquerdo, a diretoria do Santos afirma que não há possibilidade de um acordo com o rival e que pretende cobrar a multa de R$ 50 milhões caso recupere o vínculo do jogador, que está livre graças a uma liminar.

Essa briga pelo atleta gerou um momento engraçado nas redes sociais dos clubes. Para fazer uma graça, o Corinthians postou uma mensagem no Twitter fazendo brincadeira com a viagem de volta de Santos a São Paulo, e o perfil do Santos respondeu de forma bem inteligente: reforçando que não vai abrir mão, em hipótese alguma e nem parcialmente, do valor que lhe cabe.

#PlantãodoPeixe Atenção, motorista: deslocamentos na estrada sem os cuidados devidos podem causar prejuízos milionários! #subaaserracomsegurança — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de março de 2018

Ficou definido, em conversa com o Corinthians. que os riscos da transação serão assumidos pelo atleta e seu estafe, caso o Peixe consiga reverter na Justiça a decisão que o libera a outro clube. O mérito da ação será julgado em abril. Zeca tem a seu favor um habeas corpus concedido pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) no final de 2017. Ele buscou os tribunais alegando atrasos de pagamentos e benefícios.

