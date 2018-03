Corinthians registra apoio da torcida antes do clássico contra o Palmeiras

Faltando pouco menos de uma hora para o duelo contra o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, a torcida do Corinthians marcou presença no Centro de Treinamento alvinegro. Durante a saída dos jogadores, o próprio clube registrou o apoio dos corintianos no local.

+ Palmeiras relembra histórico em dérbi e torcida cobra: 'queremos raça'

+ Ex-Arsenal rebate boato de que é o jogador 'mais rico do mundo'

+ Salah para presidente? Jogador garante mais de 700 mil votos no Egito

Em seu perfil no Twitter, o Corinthians divulgou um vídeo exibindo os jogadores dentro do ônibus e os torcedores animados na saída do CT. "Com apoio da Fiel, a delegação acaba de sair do CT e está a caminho da Arena Corinthians", informou o clube.

Após 19 anos, os rivais voltam a decidir um título com motivos de sobra que apontam para duas grandes partidas. Confusões nos últimos encontros, divergência de dados históricos, tabus, busca pelo bicampeonato estadual, primeira decisão nas duas arenas mais modernas do Estado... Motivos não faltam para crer em final emocionante, a começar por hoje, às 16h30, na Arena Corinthians.

Veja o vídeo: