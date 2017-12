Corinthians será patrocinado por empresa de ração para gatos e cachorros

Nesta sexta-feira, o Corinthians anunciou mais um patrocinador: a Magnus, uma das principais fabricantes de alimentos para cães e gatos do país, que vem se notabilizando pelos investimentos diversificados no meio esportivo. A empresa apoiará todas as equipes alvinegras do futsal e do paradesporto. Pelo acordo, a empresa passa a estampar a barra da frente dos mantos alvinegros de todas as equipes de futsal masculino e o peito das camisas do JR/Corinthians (time de futsal formado por portadores de síndrome de down), do Corinthians Mogi (clube de futebol de campo para amputados) e de todas as utilizadas pelos alunos das unidades da escolinha Corinthians - Chute Inicial. O acordo é válido até março de 2020.

"Ficamos muito satisfeitos com o anúncio de mais uma grande empresa e pelo acordo de longo prazo. Em três anos, conseguiremos apoiar as equipes de futsal e do paradesporto com mais recursos e também proporcionar uma série de ativações com a Magnus", disse Caio Lacerda, gerente de marketing júnior do Corinthians. "Mais uma vez, o Corinthians sai na frente. É o primeiro clube de futebol do Brasil a ter um parceiro/patrocinador em suas escolinhas de futebol", completou.

Fundada em 2002, a Magnus se estabeleceu no mercado e está entre as maiores empresas do país no setor pet. "Nosso objetivo é construir um vínculo forte e duradouro com esse clube gigante, que demonstra a sua grandeza com as ações sociais, o investimento no futsal e na imensa rede de escolinhas", comenta Rodrigo Luporini, coordenador de marketing esportivo da companhia. "A Magnus quer ter uma presença cada vez mais forte no esporte, por isso passamos a fazer parte de uma família que conta com mais 30 milhões de torcedores, no Brasil e no mundo", acrescenta.