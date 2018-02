Corinthians tem contêiner como vestiário para a base e time feminino

O Corinthians recebeu recentemente dois contêineres para que as categorias de base e o time de futebol feminino utilizem o espaço como vestiários. É mais um passo para a finalização da construção do Centro de Excelência em Formação de Atletas, que fica ao lado do CT Joaquim Grava.

A previsão era inaugurar o vestiário no ano passado, mas o Corinthians adiou o projeto e o presidente Andrés Sanchez havia prometido que uma de suas prioridades era conseguir terminar a obra no CT da base e que agora passar a ser utilizado pelo time feminino de forma provisória. O clube pretende construir vestiários, mas ainda não há previsão para a realização da obra.

Os contêineres possuem seis metros de comprimento por 2,50 de largura, 2,90 de altura e 30 m² de área útil. O vestiário tem a capacidade para acomodar até 16 atletas, possui quatro chuveiros individuais e dois banheiros, além de armários e bancos construídos em MDF.