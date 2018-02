Corinthians retorna à sua casa e exibe novo gramado da arena; veja

O Corinthians já tem data marcada para retornar à sua casa. No dia 14/02, o jogo contra o São Bento, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, será a primeira partida da temporada do clube alvinegro na arena.

+ Nacional expulsa torcedor que imitou avião para debochar da Chape

+ Neymar vai bancar viagem de amigos do Brasil para aniversário em Paris

+ Ex-jogador da Chapecoense morre em acidente de carro em Santa Catarina

Até o momento, o Corinthians está mandando as suas partidas da competição no estádio do Pacaembu. O clube esperava o término do processo de renovação do gramado da Arena, que teve início em dezembro do ano passado.

De acordo com o próprio clube, o grama da casa corintiana segue "crescendo e ganhando densidade". Nesta sexta-feira, tensas de sombreamento protegeram o local contra a luz e o calor do sol. No momento, o piso está vai sendo fertilizada e ganhando cortes frequentes.

Veja a imagem: