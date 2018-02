Corinthians tem o elenco mais inchado e Palmeiras o mais enxuto do Paulista

Com as contratações de Ralf, Marllon e Matheus Mathias - que ainda não foi oficializado - o Corinthians chega a 39 atletas no time principal e amplia o fato de ser o elenco mais inchado entre os quatro principais clubes de São Paulo. O Palmeiras, por outro lado, é o time com menos atletas atualmente, sendo 33.

O Santos aparece como segundo com mais atletas, sendo 35 jogadores. Já o São Paulo conta com 34 jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior.

O curioso é que o Palmeiras tem sido rotulado como a equipe com elenco inchado. Entretanto, o que acontece é que o time de Roger Machado tem feito contratações, mas boa parte dos atletas que voltam de empréstimo e meninos da base não tem sido muito aproveitados.

No caso do Corinthians, o elenco inchado tem incomodado o técnico Fábio Carille, que ainda espera pela saída de mais jogadores. Recentemente, o lateral-esquerdo Moisés foi emprestado para o Botafogo e o meia Giovanni Augusto para o Vasco.