Corinthians tenta ajudar mulher a achar rapaz que ela conheceu em Itaquera

O Corinthians lançou uma campanha em seu Twitter oficial (@Corinthians) para ajudar uma torcedora a encontrar Raphael, um rapaz que conheceu no empate de domingo (Corinthians 1 x 1 São Paulo), na Arena Corinthians, na semifinal do Paulistão.

Por meio do Twitter, a torcedora (@_magicpie) escreveu ao Corinthians: “Amor, me ajuda, estou em busca do Raphael que estava na Oeste Superior no domingo e roubou meu coração. Faz essa e me ajuda”.

O Timão respondeu: “Serviço de cupido público. Vamos fazer esse tweet chegar ao Raphael, que estava na Oeste Superior domingo #VaiCorinthians”.

Até a Arena Corinthians entrou no clima de romance e tuitou: "Aí Raphael, cade você, mano? A @_magicpie te viu por aqui e está te procurando. # AquiéCorinthians"

Até o início desta tarde, pelo menos um torcedor com o nome de Raphael havia respondido o tuíte do clube.