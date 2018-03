Corinthians tentou contratar irmão gêmeo de Romero, revela jogador

O Corinthians tentou trazer, para esta temporada, o meia Óscar Romero, que é irmão gêmeo do atual camisa 11 da equipe, o atacante paraguaio Ángel Romero.

Foi o próprio Ángel, em entrevista à Rádio Monumental AM 1080, do Paraguai, que revelou a investida do Timão para tirar o irmão gêmeo do Shanghai Shenhua, da China, que defende desde que deixou o Alavés, da Espanha, no ano passado. O irmão de Ángel Romero também já teve passagens pelo Cerro Porteño e pelo Racing, da Argentina.

+ Atacante colombiano faz homenagem para Corinthians e Bahia; veja

+ Jogador do Flamengo tenta comemorar gol e se esborracha no chão; assista

+ Ronaldinho publica carta emocionante de despedida no Instagram; leia

"Pelo salário elevado, não foi possível trazê-lo", afirmou Romero, na entrevista que deu à emissora paraguaia após a derrota por 1 a 0 diante da Ponte Preta, na estreia pelo Campeonato Paulista, na noite desta quarta-feira.

O jogador já foi alvo de interesse do Corinthians em 2014, mas na ocasião, como agora, as negociações não avançaram. Já Ángel fica na equipe pelo menos até o fim deste ano, após algumas sondagens de times europeus.