Corinthians tira sarro de 'choro' do São Paulo sobre juiz: 'DVD - O Retorno'

O clássico deste domingo, disputado entre São Paulo e Corinthians, gerou grande repercussão, principalmente por causa de alguns erros cometidos pelo árbitro Wagner Magalhães, a ponto do clube do Morumbi decidir reunir algumas imagens e enviar para a CBF para reclamar. A atitude, porém, virou motivo de piada no rival, que usou suas redes sociais para ironizar.

"DVD - O Retorno", postou o clube no Facebook, com uma foto do drible de Rodriguinho em Junior Tavares, fazendo clara referência ao Internacional, que tomou atitude parecida alguns anos atrás aoi se sentir prejudicado pela arbitragem em jogos contra o Corinthians. A postagem levou os corintianos ao delírio, com muitos deles dizendo que o rival está "chorando".

Apesar de ter virado motivo de piada, o São Paulo alega que o empate por 1 a 1 aconteceu por interferência da arbitragem, com três principais reclamações: um pênalti não marcado no primeiro tempo (mão de Pablo), falta de Rodriguinho em Júnior Tavares (no lance que culminou no gol corintiano) e o gol de Éder Militão (anulado, depois que a arbitragem entendeu que Lucas Pratto fez falta em Cássio). O São Paulo ainda reclama de um pisão de Maycon no braço de Petros, em que o corintiano não foi punido; e de uma bola recuada por Pablo para Cássio.