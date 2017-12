Corinthians usa Barcelona e Messi para zoar rivais nas redes sociais

As redes sociais do Corinthians são conhecidas por fugir do politicamente correto e abusar das brincadeiras com os rivais. Desta vez, os perfis oficiais do alvinegro usaram até Lionel Messi para tirar uma.

Nesta terça-feira, o clube publicou uma foto no Instagram com a comemoração do argentino após o gol decisivo no clássico contra o Real Madrid, no último domingo. No entanto, ao invés de Messi segurar a camisa do Barcelona, ele está com a camisa de Jô. "Quem é o artilheiro dos clássicos!? Até o @LeoMessi sabe!", colocou na legenda.

Mais cedo, o Corinthians já havia comparado o gol de Messi, nos acréscimos, com o anotado por Ricardinho contra o Santos, em 2001. Na ocasião, o gol do meia, anotado também no último minuto, decretou a vitória por 2 a 1 sobre o Santos na segunda partida semifinal do Campeonato Paulista daquele ano.