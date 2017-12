Corinthians usará hashtag na camisa para incentivar a adoção de crianças

No jogo do próximo domingo contra o Vitória, o Corinthians entrará em campo com #AdotarÉamor estampado na camisa. A ação é um conjunto entre o clube e o Conselho Nacional de Justiça (autor da campanha), para incentivar a adoção de crianças.

No Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio, o CNJ realizará um “twittaço” com hashtag #AdotarÉamor às 11h. A campanha contará com a participação de figuras públicas que já adotaram crianças ou que foram adotadas.

Segundo dados oficiais, existem 36.524 crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento em abrigos no Brasil, sendo que 7.577 estão à espera de adoção.