Corinthians vai colocar à venda pedaços do gramado da Arena

O torcedor do Corinthians vai poder levar para casa uma lembrança da arena do clube. Na próxima quarta-feira começa o processo de venda de pedaços da grama do estádio. O piso é utilizado desde a inauguração, em 2014, e vai passar pela primeira troca completa ao fim da atual temporada. O comercialização vai até dia 10 de dezembro ou enquanto durar o estoque.

A grama será colocada à venda no site www.grandesmomentos.com.br em duas versões. A primeira, de R$ 49, virá em uma embalagem especial, com mosaicos feitos no estádio. Já a versão mais cara, de R$ 89, terá um suporte especial de colecionador confeccionado em madeira e a incrição das competições mais importantes já realizadas na arena. As duas versões têm um livreto com instrução para manutenção do gramado.

O campo da Arena Corinthians recebeu seis partidas da última Copa do Mundo, incluindo a abertura e uma semifinal, e mais jogos do torneio olímpico de futebol dos Jogos do Rio, em 2016. O clube disputou no local mais de cem partidas, além de ter conquistado os títulos dos Campeonatos Brasileiros de 2015 e 2017, mais o Campeonato Paulista deste ano.