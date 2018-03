Corinthians vence o Deportivo Lara e torcida faz a festa nas redes sociais

O Corinthians fez a lição de casa nesta quarta-feira e venceu o Deportivo Lara por 2 a 0, na Arena Corinthians, pela Copa Libertadores. O resultado garantiu a equipe alvinegra na liderança do grupo 7, com quatro pontos.

A vitória animou a torcida do Corinthians, que usou as redes sociais para fazer a festa depois da partida. "Obrigado Corinthians", "estão deixando a gente sonhar", "vou dormir bem agora", "bom humor para o resto da semana", escreveram alguns dos torcedores.

Em campo, Emerson Sheik anotou o primeiro gol da partida aos 19 minutos do primeiro tempo. O segundo veio aos 36 minutos do segundo tempo, gol contra de Pernia. Para saber todos os detalhes do jogo clique aqui.

Confira a repercussão:

Tô só o Romero nessa foto. pic.twitter.com/C7AX7tOOXc — kkk (@meunomekkk) 15 de março de 2018

Parabéns amor da minha vida eu te amo mt — jéssica (@jsasccp) 15 de março de 2018