Corinthians veta torcedor do Palmeiras que comprou ingresso para dérbi

Faltando poucos dias para o clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para este sábado, em Itaquera, um torcedor alviverde gerou polêmica ao ignorar a proibição de visitantes e comprar uma entrada para a partida.

O torcedor do Palmeiras pensou que poderia se infiltrar em uma das áreas da Arena e publicou uma foto do ingresso nas redes sociais, com mensagens provocando o Corinthians.

Com a divulgação, os corintianos não perdoaram e denunciaram a ação. Sendo assim, o Corinthians informou que cancelou o ingresso. "Em atenção ao episódio relatado pela reportagem do GloboEsporte.com, a Arena Corinthians informa que já havia detectado pelo monitoramento das redes sociais o fato. O torcedor já foi contatado pela equipe do estádio, quando foi devidamente esclarecido que por conta da determinação de torcida única nos clássicos em São Paulo, ele não poderia comparecer ao jogo. O valor do ingresso já foi estornado", disse o clube.

Veja a publicação: