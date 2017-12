Corinthians zomba rivais após título: 'E eles disseram que éramos a 4ª força'

Quando o Campeonato Paulista começou, eram poucas as pessoas que acreditavam no título do Corinthians. Isso porque o Palmeiras, campeão brasileiro, se reforçou com nomes como Felipe Melo e Miguel Borja, o Santos manteve a sua base de vice-campeão brasileiro e o São Paulo também contratou bastante, entre eles Lucas Pratto. Enquanto isso, o alvinegro foi mais humilde e não fez grandes investimentos.

Por causa disso, a imprensa especializada qualificou o Corinthians como a quarta força do Estado. E parece que isso ficou "engasgado" no peito de todo corintiano. Neste domingo, com a confirmação do 28º título paulista, após empate para a Ponte Preta, chegou a hora de extravasar. "E eles disseram que éramos a quarta força... É CAMPEÃO! #PrimeiraForça #VaiCorinthians", postou o perfil oficial do clube.

Na sequência, inúmeros torcedores também aproveitaram para tirar um sarro com os rivais. Confira algumas reações:

Pra quem dizia que o Corinthians era a quarta força... Estamos aí pra provar ao contrário pic.twitter.com/0iWBSYlKLA — brezãø (@PADALECKILLER) 7 de maio de 2017

Ñ temos o melhor elenco do Brasil e ñ temos um elenco valioso. Somos @Corinthians, somos 30 Milhões de Loucos, somos #CAMPEÕES pic.twitter.com/YJi6nzftkK — Por Ti Corinthians (@EuFerOficial) 7 de maio de 2017