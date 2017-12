Corintiano? Árbitro vibra intensamente com empate entre São Paulo e Grêmio

Uma situação inusitada após o apito final do jogo entre São Paulo e Grêmio, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro vibrou intensamente e chamou atenção dos torcedores presentes ao Morumbi ou que assistiam à partida pelo SporTV.

Não se sabe ao certo o motivo de tanta comemoração do juiz, mas o mais provável é que ele tenha vibrado com a boa atuação do trio de arbitragem, que não interferiu em lances capitais da partida. Porém, na internet, muitas pessoas começaram a discutir a possibilidade dele ser torcedor do Corinthians, grande beneficiado pelo resultado.

Com o empate e apenas um ponto somado para cada um, o São Paulo continua na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Grêmio se distanciou ainda mais do Corinthians, que venceu na rodada e abriu oito pontos de vantagem na liderança.

No mínimo estranho, hein?!