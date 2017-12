Corintiano é retirado pela PM por assistir jogo em pé em setor nobre

Durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, um torcedor corintiano foi xingado por outros alvinegros e obrigado a deixar o estádio por querer assistir o jogo em pé no setor leste do estádio.

"Falta de respeito! Tem que sentar, mano!", disse um dos torcedores mais exaltados.

Após reclamações, policiais militares acabaram retirando o corintiano do local, com aplausos de alguns que aprovaram a atitude da PM. O vídeo que circula pelas redes sociais tem gerado polêmica, alguns defendem o corintiano, dizendo que ele tem direito de torcer em pé e que estádio não é teatro. Outros afirmam que a retirada do torcedor foi correta, já que ele era o único em pé no setor e que por isso estava atrapalhando a visão.

O Corinthians empatou o jogo por 1 a 1, após vencer o São Paulo no primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, e se classificou para a final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta.