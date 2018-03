Corintianos comparam expulsão de rival do Palmeiras com a de Jailson 

Parece que muitos corintianos acompanharam a vitória do Palmeiras sobre o Junior Barranquilla nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. Em um lance polêmico da partida, a torcida alvinegra começou a alfinetar o rival nas redes sociais.

Tudo começou aos oito minutos do primeiro tempo, quando Gutiérrez, do Junior Barranquilla, acertou o pescoço de Bruno Henrique em um dos lances e acabou sendo expulso da partida.

A expulsão foi crucial para o Palmeiras se acertar em campo, sair do sufoco e construir a vitória. Para os palmeirenses, está tudo bem. Mas, para os rivais alvinegros, o lance polêmico relembrou o clássico do último fim de semana, quando o goleiro Jailson levantou o pé e atingiu Renê Junior. O problema é que, o lance semelhante, rendeu muitas reclamações por parte dos palmeirenses.

Veja a repercussão:

"expulsão justíssima" // "ain não teve intenção era no máximo amarelo"

Aqui pediram a expulsão e aplaudiram né? Mas a do Jailson muitos palmeirenses disseram que foi roubado... pic.twitter.com/p9W5F8qj1C — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) 2 de março de 2018

Foi ironia. Expulsão tão clara quanto a do Jailson no Domingo. #pas — Cadinho (@andre_cadinho) 2 de março de 2018

Engraçado, os porco falando que o lance do Jailson no clássico não era pra expulsão, agora o jogador do barranquilla tinha que ser expulso direto né. Rsrsrs — Jé (@outrafita) 2 de março de 2018