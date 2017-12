Corintianos contratam carro de som para zombar de eliminação do Palmeiras

A zoeira realmente não tem limites no futebol. Poucas horas após a eliminação do Palmeiras na Libertadores, um grupo de corintianos contratou um carro de som para ficar reproduzindo mensagens provocativas ao rival.

O caso aconteceu em São Pedro, cidade no interior de São Paulo e o veículo ficou por uma hora rodando pelas ruas da cidade tocando no alto-falante gravações como : "Chupa", "eu avisei" e "rindo até 2025", além de trechos do hino do Palmeiras.

De acordo com o globoesporte.com, o serviço custou R$ 30,00. Confira o vídeo aqui.