Corintianos e rivais trocam memes na internet após derrota para o Botafogo

Emoção no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 1 diante do Botafogo, no Rio, o líder Corinthians viu sua diferença para o Palmeiras, o segundo colocado, diminuir para apenas seis pontos, uma das menores em toda a competição.

Com o resultado, o Corinthians se manteve com 59 pontos, enquanto Palmeiras e Santos, que venceram seus jogos no final de semana, estão com 53 pontos. E na semana que tem, o time alviverde, que esta à frente pelo número de vitórias, tem um confronto direto contra o líder, na Arena Corinthians - teve até gente que reclamou por esse jogo estar marcado justamente para o domingo em que acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

A internet, no mesmo instante, reagiu com memes e provocações nas redes sociais. Confira:

O Botafogo ganhou do Corinthians. E a gente tá como? pic.twitter.com/Twa9BCRfRU — deeee (@lorennadre_) 24 de outubro de 2017

Corinthians se fudeu e nois ta como?! pic.twitter.com/bSv7JfGrDw — SPFC Da Decepção (@SPFCDaDecepcao) 24 de outubro de 2017

EU NAO ACREDITO QUE CORINTHIANS x PALMEIRAS VAI SER NO DIA DO ENEM PORRA VAI SE FUDER pic.twitter.com/ScRk8Hi9gj — daiane (@fuckerzac) 24 de outubro de 2017

olha o desespero tô rindo pra caralho — Pablo (@salespablo) 24 de outubro de 2017

Jogadores e torcedores do Corinthians no momento. Bateu um desespero, hein?! pic.twitter.com/QFiYGAj8bl — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 24 de outubro de 2017

A GORDURA DO CORINTHIANS No 1º turno // No 2º turno pic.twitter.com/VwHL02EM7G — Daniel Costa® (@danielcosta41) 24 de outubro de 2017