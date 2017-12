Corintianos tiram onda após vitória sobre o São Paulo: 'Freguês voltou!'

Em dia de clássico, as redes sociais costumam ferver. Quando há um vencedor, então, a zoeira não tem fim. E foi mais ou menos isso que aconteceu neste domingo, com o Corinthians vencendo o São Paulo por 2 a 0 fora de casa e dando um grande passo para se garantir na final do Campeonato Paulista. Além de destacarem a "freguesia" do rival, os corintianos também lembraram que, no início do ano, todo mundo tratava a equipe como quarta força entre os grandes. Alguns meses se passaram e o time está mais perto do título do que os maiores adversários.

Confira as melhores reações no Twitter:

time do Corinthians chegando em casa e esvaziando os bolsos pic.twitter.com/I98Oh9EXgd — lucas © (@sfonsecca_) 16 de abril de 2017

ACABOU, 2X0 CORINTHIANS. A "QUARTA FORÇA" DE SP SEGUE SEM PERDER CLÁSSICOS, E O JÔ CONTINUA SENDO PROCURADO PELO IBAMA — lucas girotto (@sccpferrarezi) 16 de abril de 2017

Em céu de Gavião borboleta não voa! — Corinthians Paulista (@sccp) 16 de abril de 2017

Ei, você aí.. Freguês em Itaquera e também no Morumbi. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK AQUI É CORINTHIANS! — Helena (@UeCamargo) 16 de abril de 2017

Agora é com nois aqui!!! Partiu Itaquera pai flw pic.twitter.com/H1plRXjwFJ — CORINTHIANS (@TuEsOrgulho_) 16 de abril de 2017

Pra vc que não sabe o que é um time copero, veja o VT do jogo do Corinthians. Jogando mata-mata como se deve. — Teilor_SCCP ⚫️⚪️ (@Teilor_SCCP) 17 de abril de 2017

O feriado já tava monstro, pra fechar com chave de ouro só faltava o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi msm — maumau (@MauMau_Couto) 17 de abril de 2017

Palmeirenses e São Paulinos vão se reunir nessa noite de domingo de Páscoa para trocarem chocolates. #timão #Corinthians @desimpedidos — Renato P. Carlos (@renatopc83) 17 de abril de 2017

Na vida existem duas coisas certas: uma é a morte e a outra é que o #SPFC sempre vai perder em mata-matas para o Corinthians. — Resenhas Marvel/DC (@ResenhasMarvDc) 17 de abril de 2017