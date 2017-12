Coritiba 'tenta enganar' Grêmio com escalação errada antes de jogo

A partida entre Coritiba e Grêmio, no Couto Pereira, no último domingo, pela 28ª rodada do Brasileirão, foi marcada por uma polêmica. Isso porque, segundo o clube gaúcho, a escalação entregue pelo time paranaense momentos antes de a bola rolar continha erros.

No material enviado ao Grêmio, os paranaenses entrariam em campo com os seguintes jogadores: Wilson; Leo, Werley, Cléber Reis e Carleto; Edinho, Matheus Galdezani, Alan Santos, Tiago Real, Rildo e Henrique Almeida. Contudo, o lateral Léo e o volante Edinho não atuaram. Os escalados, de fato, foram Dodô, que estava no banco de reservas, e Jonas, que não constava nem mesmo na relação.

De acordo com Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, a alegação do Coritiba para o ocorrido foi um erro de impressão. No entanto, a versão entregue para a imprensa estava correta. "Não tem justificativa. Entendemos que o Grêmio tem que ser respeitado, não pode acontecer. É uma coisa de várzea, não pode acontecer. Fomos informados que houve um engano na impressão. Não convenceu. Tinha três jogadores diferentes no time, diferentes no banco. É lamentável isso", reclamou o dirigente.

O Coxa, por sua vez, via assessoria de imprensa, informou que habitualmente entrega aos adversários uma pasta com outros dois materiais e que um deles continha a escalação correta. Além disso, assim que o erro foi detectado, enviaram um pedido de desculpas ao Tricolor.

Com a bola rolando, os gaúchos acabaram vencendo por 1 a 0, com um gol anotado pelo volante Ramiro aos 46 minutos do segundo tempo.