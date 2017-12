Cotado para substituir Roberto Carlos, ex-Real fica sem clube e vira rapper

Royston Drenthe surgiu no Feyenoord, em 2005, e acabou contratado pelo Real Madrid, disputando posição com o lateral esquerdo Marcelo. Sua potência física fez com que surgissem comparações com a lenda do clube merengue Roberto Carlos. Sem sucesso no Madrid, o holandês passou por muitos clubes e foi dispensado pelo Baniyas, time de Abu Dabi.

Atualmente, aos 29 anos, ele está sem clube e resolveu investir na carreira de rapper. Drenthe adotou o nome de Roya2Faces e lançou a sua primeira música no Youtube, com o título de Paranoia. Agora resta saber se ele terá um futuro mais promissor na música do que nos gramados.