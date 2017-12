Goleiro Thibaut Courtois acerta golaço de falta em treino do Chelsea

Um dos melhores goleiros de sua geração, Thibaut Courtois demonstrou que não é excelente apenas embaixo das traves. Ao final de um treino do Chelsea, o belga acertou uma cobrança de falta no ângulo. Para completar a pintura, a bola acertou o travessão e pingou já dentro do gol.

"Às vezes eu também marco!", publicou o goleiro do Chelsea na legenda do vídeo em sua conta no Twitter.