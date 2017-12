Coutinho admite 'namoro' com o Barça, mas quer honrar camisa do Liverpool

Provavelmente o nome mais citado na aprte final da janela de transferências, Philippe Coutinho acabou não trocando o Liverpool pelo Barcelona. E, depois da frustração, o jogador falou pela primeira vez sobre o caso, admitindo interesse em jogar na Espanha, mas se mostrando feliz em ter ficado no clube inglês.

"O que aconteceu foi uma oferta de emprego e, na vida, às vezes você se interessa, às vezes não e, no meu caso, todos sabem que eu me interessei, minha família também", disse Coutinho, à ESPN Brasil, logo depois do empate com o Burnley, em sua estreia no Campeonato Inglês na atual temporada.

"É uma honra receber uma oferta como essa, mas também é uma honra estar aqui (em Liverpool)", afirmou ele. "Ganhei meu lugar nos últimos quatro, cinco anos e nunca tive problemas com ninguém aqui." Quando perguntado se uma data posterior teria sido acordada para uma mudança para o Camp Nou, Coutinho respondeu: "Não, nada que eu saiba. Estou em um lugar onde sou muito respeitado por todos e também sempre respeito a todos".