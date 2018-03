Coutinho compartilha vídeo com bastidores de sua chegada ao Barça; veja

O meia Philippe Coutinho, da seleção brasileira e agora nova estrela do Barcelona, compartilhou um vídeo em suas redes sociais mostando os bastidores de sua chegada à nova cidade e ao novo clube.

+ Veja as primeiras imagens de Philippe Coutinho no Camp Nou

+ Philipppe Coutinho será vizinho de Messi e Suárez em Barcelona

"Seja forte e corajoso! Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar", escreveu o brasileiro, na legenda do vídeo.

Nas imagens, aparecem a filha caçula do jogador, Maria, e sua esposa, Aine, viajando ao lado de Coutinho para Barcelona, além de imagens dos bastidores do clube, da assinatura do contrato e da apresentação, com direito a trilha sonora.

Coutinho está se recuperando de lesão e sua estreia deve acontecer em fevereiro, contra o Espanyol, no dia 4.

Assista: