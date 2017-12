Coutinho é eleito jogador do ano por organização de torcedores britânica

Após ser escolhido o melhor jogador do Liverpool por duas temporadas consecutivas, o meia-atacante Philippe Coutinho foi eleito nesta terça-feira o jogador do ano pela Football Supporters Federation (FSF), organização britânica de torcedores. Em eleição que contou com mais de 200 mil votos, o brasileiro venceu a disputa contra Dele Alli, Ryad Mahrez, Mesut Özil e Dimitri Payet.

Fora dos gramados até a metade de janeiro por causa de uma lesão no tornozelo, Coutinho ocupou posto que era do argentino Sergio Agüero, eleito na edição passada do prêmio. Luiz Suárez e Alexis Sanches são outros grandes nomes do futebol mundial que já receberam a honraria.