Coutinho é um dos poucos que melhorariam o Barcelona, diz Xavi

Principal jogador do Liverpool nesta temporada e um dos que mais evoluiu com Tite na seleção brasileira, Philippe Coutinho é um dos maiores destaques do futebol europeu. Quem reitera isso é Xavi Hernández, ex-meia do Barcelona, clube que estaria interessado no futebol do brasileiro.

Em entrevista ao site Goal.com, o ex-camisa 6 do Barça afirmou que sempre acompanhou Coutinho. "Sob o comando de Jurgen Klopp ele chegou em outro nível. Em forma, não há melhor meio-campista que ele em toda a Europa."

"Ele sempre tem mostrado qualidade, mas agora está jogando bem constantemente, o que é uma boa notícia para o Liverpool se eles realmente querem brigar pelo título. Ele está jogando com o técnico mais inteligente da Europa. Klopp tem muita experiência em desenvolver jogadores de muita qualiadde, então é um ótimo clube para ele estar", acrescentou.

Para Xavi, pelo futebol que Coutinho está jogando, ele sempre irá atrair especulações. "Mas tem que ficar focado porque acho que o Liverpool realmente tem uma chance esse ano."

O meia campeão do Mundo com a Espanha em 2010 foi ainda mais longe e declarou: "Não há muitos jogadores que podem melhorar o Barcelona, mas se você me perguntar se ele é um desses, da maneira como está jogando, acredito que sim. Tecnicamente, ele é muito bom. Se encaixaria muito bem na filosofia do Barcelona."