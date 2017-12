Philippe Coutinho e Wijnaldum enfrentam 30 crianças da base do Liverpool

Quantas crianças seriam necessárias para vencer jogadores profissionais? Essa foi a pergunta que o Liverpool tentou responder com uma divertida ação que colocou em campo o craque do time Philippe Coutinho e Georginio Wijnaldum contra 30 crianças de nove anos. Em um vídeo divulgado nesta terça-feira, os dois jogadores encaram uma legião de garotos do sub-9 dos Reds, com o reforço de Dan, um goleiro da mesma categoria.

E os profissionais abriram o placar, após o brasileiro roubar a bola e arrancar em um contra-ataque fulminante. O jogo possibilitou alguns lances curiosos como quando o meia holandês foi cercado por vários meninos que tentam roubar a bola dele de qualquer maneira. No fim, a partida terminou 3 a 3, com direito a virada da molecada.