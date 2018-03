Coutinho faz golaço de letra em vitória do Barça sobre o Málaga; veja

O brasileiro Philippe Coutinho foi um dos melhores em campo na vítoria do Barcelona contra o Málaga, neste sábado, e marcou um golaço de letra que impressionou a torcida, colegas de time e a imprensa da Catalunha.

+ Seleção da Alemanha relembra 7 a 1 e provoca Brasil nas redes

+ Seis em cada dez torcedores do Barça rejeitam a volta de Neymar, diz jornal

+ Palmeirense pede fim dos gritos homofóbicos: 'tem que ser punido como o racismo'

Após receber passe do francês Ousmane Dembélé, o brasileiro tocou de letra com muita categoria. O goleiro Roberto Jimenez até tentou, mas não foi capaz de defender o chute que anotou o segundo gol do Barcelona na partida. O primeiro foi marcado pelo uruguaio Luiz Suárez.

O Málaga é o lanterna da competição, com treze pontos, e precisava da vitória para lutar pela permanência na primeira divisão espanhola. No Campeonato Espanhol, três equipes são rebaixadas. Hoje, seriam Las Palmas (20 pontos), Deportivo La Coruña (19) e Málaga. Na parte de cima da tabela, o Barcelona se manteve na primeira colocação, com 69 pontos, à frente de Atlético de Madrid (61) e Real Madrid (57).

O Barcelona contratou o meia Philippe Coutinho em janeiro de 2018 por cinco temporadas e meia. Foi a segunda contratação mais cara da história: cerca de R$ 633 milhões. Para segurar o brasileiro de 25 anos na equipe, o time catalão fixou a multa rescisória em R$ 1,55 bilhão. A primeira foi a de Neymar, por R$ 862,6 milhões em 2017.