Cova da Piedade, de Portugal, contrata atacante chamado Boa Morte

O Cova da Piedade, time da segunda divisão portuguesa, fechou nesta semana uma contratação curiosa. A diretoria do clube anunciou a vinda por empréstimo do atacante Aylton Boa Morte, de 24 anos, O jogador ficará no time até o meio do ano, com a opção de compra em definitivo ao fim do período.

+ 'Tolima Day' completa sete anos e rivais fazem piada

+ Nacional expulsa torcedor que debochou da Chape

+ Conheça o estádio de R$ 3 bilhões vai receber o Super Bowl

O português pertence ao Estoril e com a negociação, retornou ao clube onde começou a carreira, na temporada 2007/08. O jogador passou por times pequenos de Portugal, como Pinhalnovense, Joane, Ribeirão, Tirsense e Salgueiros, até chegar na última temporada ao Estoril, equipe que disputa a elite do futebol do país.

O clube de nome curioso fica na região de mesmo nome, localizada próxima a Lisboa. O Cova da Piedade ocupa atualmente a 13ª posição no Campeonato Português da segunda divisão. Já o jogador, é nascido em Portugal com descendência de São Tomé e Príncipe, na África.