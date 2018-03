CPF na nota? Corinthians usa máquina de cartões oficial para zoar rival

O Corinthians fez a lição de casa e venceu o São Paulo por 2 a 1, neste sábado, no Pacaembu, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Com a vitória, o clube alvinegro não perdeu a piada e usou as redes sociais para zoar o rival.

Ainda neste domingo, um dia após o clássico, as brincadeiras continuam. Em seu perfil oficial no Twitter, o Corinthians fez uma propaganda da "fielzinha", uma máquina oficial de cartões do clube, e usou a mensagem: "CPF na nota?", para provocar o São Paulo.

Nos comentários, a Fiel não também entrou na brincadeira. "Provocou muito", "eu entendi a referência", cliente vip tem desconto?", "São Paulo já usou muito essa maquininha", escreveram.

Veja o post original: