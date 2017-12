CPF na nota? Palmeiras soma 16x3 sobre o São Paulo no Allianz Parque; relembre

A vitória por 4 a 2 no último domingo, 27, confirmou mais um capítulo da freguesia do São Paulo para o Palmeiras no Allianz Parque.

Desde que foi reinaugurado, em 2014, o estádio já foi palco de cinco "Choques-Rei" que terminaram com cinco vitórias do alviverde. Isto é, o tricolor não conseguiu anotar um ponto sequer na nova casa palmeirense.

Além deste detalhe, outra estatística chama muita atenção: o saldo de gols. Ao todo, o São Paulo furou a defesa alviverde somente três vezes, enquanto o Palmeiras anotou 16 vezes.

OUTRO LADO

Se o Palmeiras ostenta um ótimo retrospecto em sua casa, o São Paulo não fica muito atrás. O tricolor não perde para o rival no Morumbi desde 20 de março de 2002, quando foi derrotado por 4 a 2 em partida válida pelo Torneio Rio-São Paulo. No período, foram disputados 24 Choques-Rei no Morumbi, com 15 vitórias dos mandantes, nove empates e placar agregado de 43x17 para os são-paulinos.

PALMEIRAS 4x2 SÃO PAULO, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, 27 de agosto de 2017

PALMEIRAS 3x0 SÃO PAULO, 8ª rodada do Campeonato Paulista, 11 de março de 2017

PALMEIRAS 2x1 SÃO PAULO, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, 7 de setembro de 2016

PALMEIRAS 4x0 SÃO PAULO, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, 28 de junho de 2015

PALMEIRAS 3x0 SÃO PAULO, 12ª rodada do Campeonato Paulista, 25 de março de 2015