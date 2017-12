CR7 dá recado a críticos: 'Insetos só atacam lâmpadas que brilham'

Ainda de férias depois de uma temporada desgastante pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo parece estar preparado para novas glórias com o clube espanhol e com a seleção portuguesa, sem se importar com o "extra-campo". Tanto é que deu um recado a quem o critica.

"O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!!", postou ele, em sua conta no Instagram, apenas um dia depois de ter prestado depoimento sobre as acusações que recebeu de ter cometido ao menos quatro crimes fiscais.

Na denúncia, o Ministério Público acusa o jogador de ter ocultado 1,39 milhões de euros em 2011, 1,66 milhões em 2012, 3,2 milhões em 2013 e de 8,5 milhões em 2014.