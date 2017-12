CR7 detona excesso de comparações com Messi: 'Somos grandes jogadores'

Com certeza você já entrou em uma discussão com seus amigos para saber quem é melhor: cristiano Ronaldo ou Messi. Os craques de Real Madrid e Barcelona, respectivamente, além de liderarem os dois melhores times do mundo, ainda dominam todos os prêmios individuais há quase dez anos. Porém, o que os envolvidos pensam dessa comparação? Se depender do português, ela não tem que existir.

"Cristiano é Cristiano e Messi é Messi. Nós dois somos grandes jogadores. Os títulos individuais e coletivos falam por si só. A comparação? Não gosto dela. Essa palavra não existe para mim. Somos pessoas diferentes, que fazem seu trabalho", desabafou ele, sobre todas às vezes em que é comparado com o argentino. "Ele tenta fazer o melhor para o seu time e eu para o meu. Nós somos rivais porque jogamos em clubes diferentes, mas quando estamos juntos temos um respeito um pelo o outro. Tenho uma relação normal com ele. As pessoas nos comparam a todo o tempo e isso é normal. Até já compararam os nossos filhos, quando nasceram, quem era o mais rápido no colégio, ou o mais pronto. Faz parte do negócio", lamentou.

Thanks for the support of Chinese fans. Glad to be the 懂球帝(All Football) 2016 best player. Uma foto publicada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em Jan 24, 2017 às 1:01 PST

Apesar do discurso, Cristiano segue colhendo os frutos de ter feito um grande ano em 2016. Nesta terça-feira, ele recebeu o prêmio MVP do site chinês Dongquidi. Para 2017, não esconde de ninguém que quer brilhar novamente para enfim igualar o argentino como recordista no prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa.