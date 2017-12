CR7 é homenageado por 'galácticos' do Real vencedores da Bola de Ouro

Antes da partida contra o Granada, Cristiano Ronaldo foi homenageado no gramado do Santiago Bernabéu, pela conquista da Bola de Ouro, concedida pela revista francesa France Football, em dezembro. Para prestar a homenagem ao craque, o Real Madrid reuniu estrelas como Ronaldo, Figo e Owen, vencedores da Bola de Ouro. Além deles, Kaká e Cannavaro mandaram mensagens pelo telão.

Após receber a Bola de Ouro, o craque português a colocou ao lado das outras três que já ganhou. A torcida fez um enorme mosaico, destacando a sigla do craque: CR7. Essa foi a quarta Bola de Ouro vencida pelo atacante, que só fica atrás do argentino Lionel Messi, do Barcelona, detentor de cinco troféus.