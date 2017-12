Um gesto do supercraque português Cristiano Ronaldo chamou a atenção antes da partida entre Portugal e Rússia pela Copa das Conferações, nesta quarta-feira.

Antes da vitória por 1 a 0 - com gol do próprio CR7 - ele entrou em campo de mãos dadas com uma garotinha, cadeirante, e ainda a presenteou com seu casaco e um beijo na testa.

A imagem do sorrisão da menina após ganhar o presente foi bastante divulgada nos portais esportivos de todo o mundo.

Confira o vídeo: